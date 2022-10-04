الضفة الغربية.. تحذيرات من الانفجار وفتح تدعو للاضراب

خاص بالعالم

جريمة الاغتيال هذه دفعت حركة فتح في رام الله والبيرة لتعلن الحداد العام والإضراب الشامل، داعية الشعب الفلسطيني الى الخروج بمسيرات غضب الى نقاط التماس مع الاحتلال.

هذه الجرائم تدفع المراقبين للتوقع بان انفجار الضفة بات قريبا، وان الانتفاضة المقبلة ستبدأ على الفور مسلحة ولن يستطيع الاحتلال الوقوف بوجهها.

واكد مراسل العالم في راسم الله، ان قوات الاحتلال الاسرائيلية اطلقت النار بشدة على سيارة فلسطينية ما ادى الى استشهاد فلسطينيين واصابة ثالثهما.

وقال مراسلنا: ان الاحتلال ليبرئ عملية اغتياله للشابين زعم انهما كانا ينوون دهس قواته.

من جانبه، اكد ضيف برنامج "البوصلة" الخبير في الشؤون الاسرائيلية من رام الله عماد ابو عواد: ان حركة فتح دعت الى الاضراب وتريد بذلك تحريك الركود الموجود في الفصائل الفلسطينية، مشيراً الى ان شريحة من حركة فتح تؤمن أنه حان الوقت أن تتغير بعض المعادلات في السلطة الفلسطينية.

وقال أبو عواد: ان انتهاج عمل المقاومة الفلسطينية هو ما يجب اتخاذه لردع جرائم الكيان الإسرائيلي، معتبراً ان العمل الفردي بات مؤثرا في التصدي لجرائم الاحتلال ومشجعا الشارع الفلسطيني على المقاومة.

واوضح ابو عواد، ان الاحتلال الاسرائيلي يناقش الآن أن تنزع السلطة الفلسطينية السلاح من الطرفين.

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