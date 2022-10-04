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كاظمي قمي: نقل جرحى العمل الإرهابي في كابول إلى إيران

كاظمي قمي: نقل جرحى العمل الإرهابي في كابول إلى إيران
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان إن الجمهورية الإسلامية أرسلت طائرة تحتوي على أدوية ومعدات طبية إلى كابول، فيما تم نقل جرحى العمل الإرهابي في يوم الجمعة الماضي، إلى إيران لتلقي العلاج.

العالم - إيران

هذا وتوجهت طائرة إغاثة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل كميات من المساعدات الطبية والمعدات الطبية إلى أفغانستان أمس الإثنين، ولتنقل جرحى الانفجار الإرهابي الأخير إلى ايران لتلقي العلاج.

وقال الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي، إن الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت الذي تعلن فيه تضامنها مع أسر الضحايا، كانت وستظل دائما إلى جانب الشعب الأفغاني على أساس المبادئ الإسلامية والإنسانية والقواسم الثقافية المشتركة.

وفي وقت سابق، أدان كاظمي قمي في اتصال هاتفي مع مسؤولي وزارة الصحة في مجلس إدارة أفغانستان، الأعمال الإرهابية الأخيرة، وأعلن استعداد إيران لمساعدة شعب أفغانستان.

وأفادت مصادر خبرية، صباح الجمعة باستشهاد ما لا يقل عن 53 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح في تفجير انتحاري غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وخلال العقود الأربعة الماضية، لم تدخر إيران أي جهد لمساعدة الشعب المسلم في أفغانستان، واستضافة ملايين اللاجئين الأفغان، هي من الصفحات المشرقة في سجل إيران في تقديم الخدمات للاجئين.

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