كأس آسيا للصالات: ايران تمطر شباك فيتنام بـ 8 أهداف

العالم - إيران

وانتهى الشوط الاول من المباراة بنتيجة 4 اهداف نظيفة لصالح المنتخب الوطني الايراني، ثم زاد غلته في الشوط الثاني مسجلات 4 أهداف اخرى مقابل هدف وحيد للمنتخب الفيتنامي جاء في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وسجل اهداف ايران، حسین طيبي (3)،سالار آقابور، علي رضا رفيعي بور، مسلم أولاد قباد، محمد حسن بازيار، وأحمد عباسي.

ويتخوض إيران مباراة الدور نصف النهائي أمام الفائز من مباراة تايلند وطاجيكستان التي تجري في وقت لاحق اليوم.

وكانت إيران قدد تصدرت المجموعة الثالثة باقتدار بعد فوزها على أندونيسيا 5-صفر وتايوان 10-1 ولبنان 9-صفر.

يذكر أن إيران أحرزت اللقب 12 مرة في أعوام (1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2007، 2008، 2010، 2016، 2018)، فيما ألغيت نسخة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وخسرت إيران مرة واحدة في المباراة النهائية وذلك في نهائي نسخة عام 2014 أمام اليابان.