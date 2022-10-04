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ليبيا.. أحزاب تطالب مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية

ليبيا.. أحزاب تطالب مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة الليبي، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن "هكذا مذكرات غامضة البنود".

العالم- ليبيا

طالبت أحزاب من شرق ليبيا، مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية، وتشكيل حكومة ردا على اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع تركيا.

وفي السياق نفسه، أصدرت عدد من الأحزاب بيانا، طالبت فيه النواب والقيادة العامة بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية وتشكيل حكومة اتحادية للاقليمين.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن توقيع "مذكرة تفاهم (مع حكومة الدبيبة) للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة".

ويأتي ذلك بعد 3 سنوات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

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ليبيا.. أحزاب تطالب مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية

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