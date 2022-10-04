الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

توجيه ضربات خطيرة لإحدى المجموعات الإرهابية أثناء اجتماع قادتها خلال استهداف حرس الثورة مقار الإرهابيين في كردستان العراق

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. الكشف عن شرط غريب للتحالف بمفاوضات تمديد الهدنة

من 'عنتريات' غانتس.. 'من يطلق النار على إسرائيليين سيكون هدفا للجيش'

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. ذكرى مقتل خاشجقي والتحريض على الداخل الايراني

'لوبان' تطالب وزير الداخلية بإغلاق المساجد وترحيل المسلمين خارج فرنسا

ليبيا.. أحزاب تطالب مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية

محسني إجئي: العدو أخطأ في حساباته مرة اخرى إزاء القضايا الأخيرة