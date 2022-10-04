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المغرب: توقيف عنصر لجماعة 'داعش' الوهابية بتهمة التحضير لعمل إرهابي

المغرب: توقيف عنصر لجماعة 'داعش' الوهابية بتهمة التحضير لعمل إرهابي
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية توقيفها "موال" لتنظيم "داعش" الارهابي بالدار البيضاء يشتبه بتورطه في التخطيط لعمل إرهابي، وذلك بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.

العالم- المغرب

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية الخميس في بيان إن عناصره تمكنت من توقيف شخص متطرف موال لتنظيم" داعش (29 عاما) "للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي.

وأوضح أن هذا التوقيف تم في إطار "عملية مشتركة" مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، أسفرت "عن تشخيص هوية الشخص المعني والكشف عن خططه الإرهابية".

وبحسب المعلومات الأولية قام الأخير "بزيارات استطلاعية لتحديد بعض نقاط المراقبة الأمنية، بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية".

كما "كان يبحث عن مسارات آمنة" للالتحاق بتنظيمات متطرفة في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية العراقية، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت السلطات المغربية في الأعوام الماضية توقيف العديد من المشتبه في موالاتهم لهذا التنظيم. وفاق عدد الموقوفين في إطار قضايا الإرهاب عموما بالمغرب 3500 شخص منذ العام 2002، وفق أرقام رسمية.

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المغرب: توقيف عنصر لجماعة 'داعش' الوهابية بتهمة التحضير لعمل إرهابي

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