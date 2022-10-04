شاهد.. مراسل العالم يكشف عن قرب الرد اللبناني حول ترسيم الحدود

العالم - مراسلون

وأوضح مراسلنا، أن كيفية الرد اللبناني على المسودة الأميركية، لم يحسم حتى الآن ما إذا كان الرد سيكون رسميا أو رسالة ترسل عبر السفيرة الأميركية إلى الوسيط الأميركي ماوس هوكشتين.

وقال مراسل العالم، إن لبنان يجري فيه اجتماعات متلاحقة وانكبابا حثيثا على وضع اللمسات الأخيرة على الملاحظات التي اعتبرها ملاحظات غير جوهرية ولكن يجب الأخذ بها، ولذلك هذه المسألة صارت منوطة باللجنة الفنية العسكرية التي اطلع منها بالأمس الرؤساء الثلاثة على كافة الملاحظات التي وضعت، وحين جهوزيتها ستكون بمتناول الإعلام أو الإعلان عنها عبر إرسالها طي الكتمان إلى الوسيط الأميركي للاطلاع عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مراسلنا إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد على الثوابت الوطنية وألا تفريط ولا تنازل عن حقوق لبنان.

وقال مراسلنا، إن نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبي صعب المكلف من قبل الرئيس اللبناني بالتنسيق مع الوسيط الأميركي اجتمع اليوم الأربعاء مع السفيرة الأميركية في لبنان "دورثي شيا" حيث ألحت السفيرة الأميركية على أن يكون الرد اللبناني رد سريعا لان وبحسب تعبيرها واشنطن مهمة بإنهاء هذا الملف عما قريب.