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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: توجيه اتهامات المغرب ضد الجمهورية الإسلامية لا أساس لها

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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