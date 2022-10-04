الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني: على المغرب أن يهتم في حل مشكلات ومعاناة وآلام الشعب اليمني المظلوم بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المدعي العام في طهران: إطلاق سراح 400 من الموقوفين جراء أعمال الشغب الأخيرة

شاهد.. مدينة تاريخية عراقية تدرأ مخاطر التغير المناخي

طهران ترفض المزاعم المغربية الكاذبة تجاه التدخل في اليمن

شاهد بالفيديو... تركيا.. الصحافيون ينددون بمشروع قانون يعاقب "التضليل الإعلامي'"

شاهد.. أهم ركائز لبنان في ملف ترسيم حدوده البحرية

تزامنا مع الاعياد التلمودية.. شاهد.. الاحتلال يغلق كافة مناحي الحياة على المقدسيين