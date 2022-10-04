شاهد.. الاحتلال يغلق كافة مناحي الحياة على المقدسيين

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وذلك تزامنا مع ما يعرف "عيد الغفران" لدى الشعب اليهودي إضافة لتشديد الطوق الأمني وإغلاق كافة معابر الاحتلال بالضفة وقطاع غزة.

وقال عضو هيئة العمل الوطني راسم عبيدات: "في هذه الأيام سنشهد المزيد من عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى وسيحاول المتطرفون القيام بعمليات النفخ بالبوق في باحات المسجد الأقصى وخاصة أن تلك الجماعات أعلنت عن جوائز مالية لمن يقوم بالنفخ بالبوق خمسمائة شيكل داخل ساحات المسجد الأقصى وخمسمائة شيكل لمن يقوم بإدخال القرابين، نحن أمام تطورات خطيرة".

أكثر من خمسة الآلاف شرطي سينتشرون بالمدينة المقدسة لتوفير ما يعرف بالأمن لدى الشارع الإسرائيلي الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني مع تصاعد العمليات الفلسطينية، حيث أظهرت تقارير أمنية للاحتلال عن وصول أكثر من مئة إنذار ساخن لتنفيذ عمليات داخل عمق الكيان المحتل.

وقال مدير مكتب حركة فتح بالقدس عادل أبو زايد : "لا أحد يمنع الإسرائيليين بممارسة أعيادهم لكن ليس على حساب أبناء شعبنا وعلى حريتنا في التنقل والتواصل بين أبناء شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة هذه سياسية قسرية حتى في أعيادهم خنق المقدسي وجعله ملتزما في بيته بحيث يمنع من التحرك والخروج".

وتتوقع المصادر الإعلامية والعسكرية لدى الكيان أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا بالمواجهات بمختلف مناطق القدس وباقي مدن الضفة الغربية.

ما يتم اتخاذه من قبل الكيان الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات هو نابع عن حالة من الرعب والخوف التي تسيطر على المشهد السياسي والأمني، لكن كل تلك الإجراءات المتخذة هي على حساب معاناة الإنسان الفلسطيني.