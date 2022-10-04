شاهد.. الاساليب الاعلامية السرشة المسببة لتأجيج الفوضى في ايران

خاص بالعالم

ووفقا لعدد من خبراء الشؤون السياسية والدولية، كانت وسائل الإعلام السعودية الجهة المسببة لتأجيج الفوضى والاضطرابات في إيران خلال الأيام الأخيرة من أجل تحقيق مآربها السياسية.

أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها يمكن تحليلها في إطار عدة مستويات، المستوى الأول الذي يشمل مثيري أعمال الشغب في الميدان، والمستوى الثاني هو الدعم الذي قدمه السياسيون والمسؤولون في بعض الدول والإجراءات الإعلامية وشن حرب نفسية ضد النظام وأبناء الشعب في إيران.

ترى ما هي الأساليب والآليات التي استخدمها الإعلام المعارض لإيران خاصة الإعلام السعودي للتأثير على أبناء الشعب الإيراني؟

وما هي مآربهم من ذلك؟

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يستضيف برنامج "من ايران" في حلقته لهذه الليلة، السيد محمد بيشكر من مكتب قناة العالم في بيروت الذي راقب وتابع هذه الإجراءات الإعلامية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..