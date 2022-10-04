بالفيديو.. مشروع تكتيكي عملياتي بالذخيرة الحية لأحد تشكيلات القوات السورية المسلحة

العالم - سوريا

جاء ذلك بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، واستناداً لخطط التدريب القتالي للقوات المسلحة لهذا العام، حيث شاركت في هذا المشروع التكتيكي مختلف صنوف القوات المسلحة البرية والجوية، في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية، بعد ان قدم مدير المشروع شرحاً مفصلاً عن فكرة المعركة، ومراحل تنفيذها المتضمنة الهجوم من الحركة على مواقع العدو وتحصيناته.

وبدأ المشروع بالتأثير الناري المركب بتركيز ناري منتشر من قوات المدفعية وراجمات الصواريخ والهاونات على القوى الحية والوسائط النارية المعادية، تلاه تمهيد ناري كثيف وضربات صاروخية عملياتية أرض ـ أرض، وضربات جوية شارك فيها الطيران الحربي وحوامات الدعم الناري ورمايات تركيز بمختلف الوسائط النارية، ثم تقدمت وحدات الهندسة وفتحت الثغرات في حقول الألغام والحواجز الهندسية المعادية، واندفعت وحدات الدبابات والمشاة تحت تغطية نارية كثيفة من مختلف الوسائط وتمكنت من تدمير الأنساق الأولى المعادية، وتنفيذ إنزال جوي خلف خطوط العدو تحت تغطية نارية كثيفة، وتطويق نقاط استناده ما اضطره إلى زج أنساقه الثانية واحتياطاته في العمق، والقيام بهجوم معاكس مفترض، حيث تصدت له القوات المسلحة عبر رمايات نارية مكثفة، وضربات صاروخية وجوية أجبرته على التراجع والانسحاب.

ثم قامت القوات بتطوير الهجوم، عبر زج الأنساق الثانية في المعركة محققة المهمة المسندة للتشكيل بنجاح تام.

وفي الختام قام العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة بتقييم مراحل المشروع كافة، وزوّد القادة الميدانيين المشاركين بتوجيهاته، وأثنى على جهودهم المبذولة وجهود جميع المقاتلين الذين شاركوا في المشروع، مؤكداً على أهمية العملية التدريبية في صقل المهارات والخبرات التي اكتسبها جيشنا الباسل خلال أكثر من عشر سنوات في مواجهة الإرهاب وداعميه، وبات أكثر تمرّساً في خوض مختلف أنواع المعارك، وفي شتى الظروف.

وشدد العماد ابراهيم على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية التي تمكّن القوات المسلحة السورية من الاضطلاع بمهامها الوطنية المقدسة في حماية الوطن، وصون كرامة أبنائه، وتحقيق الانتصار النهائي والكامل بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.