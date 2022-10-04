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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد مقتدى الصدر: تطلعات الشعب العراقي هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد
السيد مقتدى الصدر: نوافق على الحوار إذا كان علنيا لإبعاد المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة
ناصر كنعاني: على المغرب تحديد مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لقوانين وأنظمة الأمم المتحدة بدلا من الاعتماد على الكيان الإسرائيلي
ناصر كنعاني: على المغرب أن يهتم في حل مشكلات ومعاناة وآلام الشعب اليمني المظلوم بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني
ناصر كنعاني: ينبغي للمغرب أن يهتم بانعدام الأمن في المنطقة الذي سيخلقه التطبيع مع الكيان الصهيوني بدلا من اتهام إيران
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: توجيه اتهامات المغرب ضد الجمهورية الإسلامية لا أساس لها
ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت: نؤكد مجددا على أهمية الاستقرار السياسي في العراق
مراسل العالم: الجماعات المسلحة المدعومة تركيا تستهدف بلدة مرعناز بريف حلب الشمالي بالقذائف المتفجرة
مراسل العالم: إصابة شرطي إسرائيلي بجراح برصاص مقاومين فلسطينيين بالقرب من مستوطنة عوفرا شرق رام الله
توجيه ضربات خطيرة لإحدى المجموعات الإرهابية أثناء اجتماع قادتها خلال استهداف حرس الثورة مقار الإرهابيين في كردستان العراق
السيد مقتدى الصدر: تطلعات الشعب العراقي هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش
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