مواجهات مع الاحتلال..اعتقال شابين وإصابة العشرات بمناطق مختلفة في الضفة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية بإطلاق جيش الاحتلال النار على شاب واعتقلته، قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود بمحافظة رام الله والبيرة.

وأطلق الجيش النار صوب مركبة وأصاب سائقها، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه قبل أن تعتقله، تبعاً لمصادر محلية.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات: بيتين، والطيبة، وسلواد، وعين يبرود، ومنطقة عيون الحرامية على شارع رام الله- نابلس، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال الشاب معاذ محمد، خلال اقتحام منطقة شارع عمر بن الخطاب وسط مدينة دورا.

وقالت: إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوباً، وشرعت بتفتيش عمارات سكنية ومنازل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط المدينة، ما أسفر عن إصابات في صفوف المواطنين.

أما جنين، فقد أصيب مواطنون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية رمانة غرب المحافظة.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأدت لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط قرى: زبوبا، وتعنك، والطيبة، بالمحافظة.