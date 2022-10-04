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البيت الأبيض يعلن عن استعداده للحوار مع كوريا الشمالية

البيت الأبيض يعلن عن استعداده للحوار مع كوريا الشمالية
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

صرحت الناطقة الإعلامية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بأن واشنطن مستعدة للحوار مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة رغم استمرار كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ الباليستية.

العالم - الأميرکيتان

وتعليقا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مؤخرا أعربت بيير عن استيائها من عدم استجابة بيونغ يانغ للمطالب الأمريكية وأشارت إلى أن ذلك يؤكد على أهمية استمرار واشنطن في مساعيها الدبلوماسية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

يذكر أن كوريا الشمالية قامت منذ بداية العام بإطلاق 23 صاروخا باليستيا عابرا للقارات كان آخرها اليوم الثلاثاء حيث أطلقت صاروخا من طراز " هواسونغ -12" يصل مداه إلى 4.6 ألف كم حلق في سماء محافظة أوموري شمال اليابان وسقط خارج المنطقة الاقتصادية في المياه الإقليمية لليابان في المحيط الهادئ.

وقد شهد العام 2017 حالة مماثلة حيث قامت بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ باليستي حلق في سماء اليابان.

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البيت الأبيض يعلن عن استعداده للحوار مع كوريا الشمالية

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