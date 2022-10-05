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واشنطن وسيول تطلقان صواريخ في بحر اليابان

واشنطن وسيول تطلقان صواريخ في بحر اليابان
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أطلقتا 4 صواريخ في بحر اليابان.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية، إن العسكريين الكوريين الجنوبيين والأمريكيين أطلقوا 4 صواريخ من نوع ATACMS، لإظهار "قدرة القوات المشتركة على إصابة أهداف افتراضية بدقة والتصدي للاستفزازات اللاحقة".

وأشارت الأركان الكورية الجنوبية إلى أن إطلاق الصواريخ نفذ ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي فجر الثلاثاء.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد بحث إطلاق الصاروخ من قبل بيونغ يانغ في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، ووصف الوزيران خطوة كوريا الشمالية بأنها "تصعيد خطير".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا يعتقد أنه من نوع "هواسونغ 12"، وحلق فوق الأراضي اليابانية وسقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في المحيط الهادئ.

وكانت هذه التجربة الصاروخية الـ 23 لكوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري. وكان ذلك أول صاروخ حلق فوق اليابان منذ سبتمبر عام 2017.

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واشنطن وسيول تطلقان صواريخ في بحر اليابان

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