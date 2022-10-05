وزير الطاقة الايراني: تبادل الكهرباء جار مع بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي

العالم - ايران

وقال محرابيان في تصريح ادلى لوكالة "ارنا" ردا على سؤال فيما إذا كان من الممكن للبلاد ان تتبادل الكهرباء مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي: "هذا الامر جار الآن مع بعض الدول".

واوضح أن تبادل الكهرباء جار الآن مع بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ، واضاف: في مسألة تصدير الكهرباء واستيراده ، تعد المسافة والاستثمار مبدأ مهمًا.

وقال وزير الطاقة: بالتأكيد سنضع على جدول أعمال تبادل الكهرباء مع الدول التي تحقق نتائج من حيث كمية الكهرباء المطلوبة والمسافة والاقتصاد.

وفي وقت سابق قال مستشار وزير الطاقة للشؤون الدولية محمد علي فرحناكيان: إيران الان هي القوة الأولى في المنطقة في إنتاج الكهرباء ، ومن خلال تبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي ، ستزداد طاقة إنتاج الكهرباء في بلادنا.