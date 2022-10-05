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الإحتلال "الإسرائيلي" يحاصر القدس ويعزل أحياءها

الإحتلال
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

شددت قوات الاحتلال الصهيوني، إغلاقها على مدينة القدس، وشوارعها، وعزلت أحياءً كثيرة، بذريعة عيد الغفران لدى اليهود.

العالم - فلسطين

ووفق مصادر محلية فلسطينية؛ فإن إغلاق الشوارع تسبب بعرقلة حركة المقدسيين في المدينة، وأزمات مرورية خانقة في عدة مناطق.

وأضافت المصادر أن الاحتلال وضع مكعبات إسمنتية وأشرطة حمراء في محيط بلدة جبل المكبر، وأغلق أحد مداخل حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما فرض الاحتلال حصاراً على حي الشيخ جراح، وحي المصرارة المؤدي لباب العامود.

وطالت الإغلاقات شارع عنترة بن شداد، وشارع الجسر المؤدي لبلدة بيت حنينا، وشارع نابلس في القدس المحتلة.

وأدت الإغلاقات لأزمة سير كبيرة عند حاجز قلنديا، والطرق المؤدية لبوابة رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة.

ويحول الاحتلال الأعياد اليهودية إلى وبال على المقدسيين بفعل فرضه الحصار على أرجاء المدينة وإغلاقه الطرق والأحياء.

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الإحتلال "الإسرائيلي" يحاصر القدس ويعزل أحياءها

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