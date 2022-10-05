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نائبة لبنانية تدخل الى أحد المصارف في شرق بيروت لتطالب بوديعتها + فيديو

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير صباح اليوم الاربعاء بنك بيبلوس فرع انطلياس  في شرق بيروت و تطالب بوديعتها التي تبلغ 8 الاف دولار و ترفض للحصول على المبلغ على صرف على سعر 8000 ليرة لبنانية. 

العالم - لبنان

و تؤكد الزرازير تطالب بوديعتها لإجراء عملية جراحية.

على الرغم الاجراءات الأمنية المشددة شهدت لبنان خلال الساعات الأخيرة اقتحام 3 مصارف في مناطق متفرقة من قبل المودعين للحصول على ودائعهم.

و كتبت صحية النهار لم تكن عودة اقتحامات المصارف سوى اثبات المثبت في كون الانهيار الذي يتخبط اللبنانيون في تداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية يتقدم ويطغى على كل شيء. فلا اتفاق الترسيم، ولا الاستحقاق الحكومي، ولا الاستحقاق الرئاسي، ولا أي استحقاق او تطور مهما بلغت درجات وسقوف أهميته يتقدم معاناة اللبنانيين جراء الانزلاق المتدحرج نحو متاهات اشد قسوة في يوميات الناس وحاجاتهم الضاغطة واولويات عيشهم.

واذا كان من غير المقبول تشجيع تحصيل الحقوق بالقوة والترهيب والعنف، ولو كان المودع صاحب حق مشروع بالكامل، فان الغريب ان الدولة تلتزم في كل مرة تتجدد فيها جولات المواجهة بين المصارف والمودعين التفرج، وكانها ليست المسؤولة الأولى والاساسية عما أصاب لبنان فيما تبقى قضية الودائع بلا أي حل جذري وعرضة للترقيع والتخدير اللذين لن يفيدا اطلاقا في منع مزيد من التفاقم في هذه القضية.

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