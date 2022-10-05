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عدد جرحى زلزال خوي بلغ 390 شخصا

عدد جرحى زلزال خوي بلغ 390 شخصا
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير شؤون الازمات بمدينة خوي في محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران بان عدد جرحى الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاربعاء بلغ 390 شخصا.

العالم - ايران

وقال سالم خوئي في حديث لمراسل وكالة فارس في مدينة أورمية مركز محافظة آذربيجان الغربية، إن عدد جرحى الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم وصل إلى 390 شخصا ، تم نقلهم الى 4 مستشفيات ، من ضمنهم 135 مازالوا راقدين في المستشفيات.

وأعلن أن الزلزال لم يسفر عن وفيات ، وقال: ان 25 منزلاً تضرر بنسب تتراوح بين 40 و 100٪ اثر هذا الزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب في الساعة 3:51 فجرا بالتوقيت المحلي (00:21 فجرا بتوقيت غرينتش) ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

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