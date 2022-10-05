الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير الكويت يعيّن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

أمير الكويت يعيّن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

العالم - الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في بيان، أن "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت أصدر أمراً أميرياً اليوم، بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وفق لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها للقيادة السياسية، عقب صدور نتائج انتخابات مجلس الأمة، فيما صدر أمر أميري بقبول الاستقالة يوم الأحد الماضي.

يأتي ذلك، عقب المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة التي أجراها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، حيث استقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم على التوالي سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

روابط ذات صلة

بدء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة في الكويت

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

الحكومة الکویتیة تخسر أنصارها في البرلمان

نتائج انتخابات الكويت.. حضور للمعارضة وعودة للمرأة الى ساحة التمثيل السياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التحذير من مخاطر تأجيل المنبه.. ما هي؟

رئيس مجلس النواب اللبناني يبعث برقية تهنئة للرئيس السوري

امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-10-2022

شركة 'غوغل' تستعد لازاحة الستار عن هاتفها الجديد

الدوري الانجليزي... غوارديولا يحدد شرط عودة محرز لتشكيلة السيتي الاساسية