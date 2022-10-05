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إحباط هجمات القراصنة المستمرة ضد السفن الإيرانية

إحباط هجمات القراصنة المستمرة ضد السفن الإيرانية
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

 اعلن قائد مدمرة جماران التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني العقيد ابراهيمي عن استمرار إحباط هجمات القراصنة ضد السفن الإيرانية في المياه الحرة.

العالم - ايران

و أوضح الكابتن ابراهيمي في مقطع فيديو مباشر من على ظهر المدمرة، استمرار احباط هجمات القراصنة ضد السفن الايرانية في المياه المفتوحة.

وقال: إن مدمرة جماران تتواجد حاليا في بحر عدن لضمان أمن السفن الإيرانية والقيام بعمليات بحرية.

وأشار قائد مدمرة جماران إلى أن هذه المدمرة قامت بمهام مختلفة في عرض البحار عدة مرات وعادت بنجاح إلى الوطن.

وصرح الكابتن إبراهيمي: في الأسابيع الأخيرة قمنا بعمليات مختلفة للتعامل مع القراصنة من أجل توفير ممر آمن للسفن التجارية والبضائع في بلادنا.

وقال: إن جنودنا الشجعان في مدمرة جماران لن يتخلوا عن جهودهم لرفع راية النظام المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية في عرض البحار كما فعله رفاقهم الشهداء.

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