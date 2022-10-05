باقر نمازي غادر إيران متوجها إلى مسقط

العالم - ايران

وكانت الجمهورية الإسلامية الايرانية قد في وقت سابق إطلاق سراح باقر نمازي لأسباب إنسانية.

وأكدت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم ، نقلاً عن عائلة نمازي ، أن باقر نمازي وصل الى سلطنة عمان.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، وكذلك وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، في اتصاله الهاتفي مع نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان، مبادرة طهران في الافراج عن نمازي.

وأعرب السيد بدر البوسعيدي ، في هذه المكالمة الهاتفية ، عن امتنانه وتقديره لثقة إيران في سلطات عمان والمبادرة الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تسليم باقر نمازي ، الذي أدين بالتجسس في إيران ، إلى سلطنة عمان.

وقبل عدة اعوام حكم على باقر نمازي ونجله سيامك نمازي بالسجن 10 سنوات لكل منهما بتهمة التجسس لمصلحة الحكومة الأميركية.