كنعاني يعلق على سلوك بعض الحكومات الغربية التدخلي ودعمها السافر لاعمال الشغب في إيران

العالم - ايران

وكتب كنعاني في مدونة له على صفحته على انستغرام اليوم عن التدخل الغربي في شؤون إيران الداخلية هذه الأيام: "الاحتجاج" و"الشغب" امران مختلفان في طبيعتهما ونتائجهما.

وأضاف: إن السلوك التدخلي والدعم السافر من قبل بعض الحكومات الغربية لاعمال الشغب الأخيرة في إيران واستمرار سلوكها الاستفزازي أثبت أنه كلما رأوا فرصة لن يترددوا في اتخاذ إجراءات مباشرة وغير مباشرة ضد الاستقرار والأمن في الجمهورية الاسلامية.

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: في ظل الوضع المتغير وتقلبات العصر ، تعرف إيران حكومةً وشعباً أصدقاءها وأعداءها بشكل أفضل.

وكتب أيضا: "الأعداء ليسوا فقط ضد الجمهورية الإسلامية ، إنهم ضد إيران".