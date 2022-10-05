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مصادر فلسطينية: مقاومون يساندون المطارد المحاصر في دير الحطب في نابلس ويشتبكون مع قوات الاحتلال

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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