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وزير الخارجية الايراني يحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الايطالي الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي اجراء ضد ايران

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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