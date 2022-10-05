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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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وزارة الصحة الفلسطينية: اسـتـشـهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب بنابلس
مصادر فلسطينية: تجدد الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال على دوار سالم شرق نابلس
ألمانيا: جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن ما جرى لنورد ستريم عمل تخريبي
مصادر فلسطينية: جرافة لجيش الاحتلال تشرع بهدم المنزل الذي يتحصن به المُشتبك سلمان عمران في دير الحطب شرق نابلس
وزير الخارجية الايراني يؤكد أن الاتحاد الأوروبي اذا أقدم على أية خطوة غير مدروسة ضد ايران فعليه أن ينتظر الرد
وزير الخارجية الايراني يعرب عن تذمره من تدخل بعض المسؤولين الأوروبيين في أحداث ايران
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص الحي بالكتف في دير الحطب بنابلس جاري نقله إلى مستشفى رفيديا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قذيفة "انيرجا" صوب البيت المحاصر في دير الحطب بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان بالرصاص الحي في الكتف نقلتهما طواقمنا من دير الحطب إلى مستشفى رفيديا
وزير الخارجية الايراني يحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الايطالي الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي اجراء ضد ايران
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان بالرصاص الحي في الكتف نقلتهما طواقمنا من دير الحطب إلى مستشفى رفيديا
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش
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