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وزير الخارجية الايراني يعرب عن تذمره من تدخل بعض المسؤولين الأوروبيين في أحداث ايران

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

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