النائب الأول للرئيس الإيراني يتوجه إلى موسكو

العالم – إيران

وقال محمد مخبر في تصريح للصحفيين لدى مغادرته مطار طهران إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الثاني للمنتدى الاقتصادي لبحر قزوين على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الوزراء الروسي "ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين" إن إيران تمتاز بمكانة جغرافية فريدة من أجل تطوير الترانزيت وإن الدول المشاطئة لبحر قزوين عازمة على تعزيز علاقاتها مع إيران في مجال الاستثمارات والترانزيت والروابط الاقتصادية، معرباً عن أمله في إبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.

وشدد مخبر على ضرورة الاستفادة من الفرصة الاستثنائية التي وفرها انضمام إيران إلى دول منظمة شانغهاي بشكل مطلوب، كما أشار إلى العلاقات الإيرانية الروسية معتبرا إياها علاقات وثيقة وودية، قائلا "في ظل السياسة التي تنتهجها الحكومة الإيرانية لرفع مستوى العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وتطويرها فإن العام الحالي يشهد تطورات جادة وايجابية في المجالات التجارية والاستثمارات والصناعة."

وتأكيدا على أهمية الاجتماع الثاني للمجمع الاقتصادي لبحر قزوين قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إن هذا الاجتماع يحظى بأهمية بالغة من الناحية القانونية والقضايا الاقتصادية والبيئية للدول المشاطئة لبحر قزوين.

وأشار مخبر إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع قادة هذه الدول أثناء القمة السادسة لقادة دول بحر قزوين قائلا إن متابعة قرارات قمة الرؤساء وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع رؤساء دول بحر قزوين مدرجة على جدول أعمال زيارته لرفع الموانع المحتملة.

وتستمر زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني إلى موسكو ليومين وسيلقي كلمة أمام الاجتماع ويجري لقاءات مع المسؤولين المشاركين ويتباحث معهم حول تعزيز العلاقات وباقي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق مخبر في هذه الزيارة وزراء الاقتصاد والنفط والجهاد الزراعي وعدد من نواب الوزراء.

والدول الأعضاء في المجمع الاقتصادي لدول بحر قزوين هي إيران وروسيا وتركمنستان وكازاخستان وآذربيجان، وكان الاجتماع الأول قد عقد في تركمنستان في عام 2019