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ألمانيا: جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن ما جرى لنورد ستريم عمل تخريبي

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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