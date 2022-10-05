الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد و3 إصابات باشتباك مع الاحتلال اثر محاصرته منزل مطارد في نابلس

شهيد و3 إصابات باشتباك مع الاحتلال اثر محاصرته منزل مطارد في نابلس
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب وأصيب آخرون في اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، الأربعاء، في منطقة دير الحطب شرق نابلس.

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب علاء زغل (21 عاماً) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في منطقة دير الحطب شرق نابلس، بعد محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في المنطقة.

وقبل استشهاد زغل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 3 إصابات برصاص الاحتلال من دير الحطب إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا للمطارد سلمان عمران، بين قرى دير الحطب وعزموط، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول للمنطقة.

وعزز الاحتلال من قواته في المنطقة، ونشر القناصة في أماكن مختلفة.

وشهدت حالة المقاومة في الضفة الغربية تصاعدًا مستمرا، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، للرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وبحسب تقرير لمركز المعلومات الفلسطيني “معطي”؛ جرى تنفيذ محاولة عملية دهس قرب سلواد شمال شرق رام الله، أدت لإصابة أحد جنود الاحتلال بنيران صديقه خلال إطلاق النار على المركبة الفلسطينية.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبناء الديرة.. إعتداء النظام البحريني على العلماء وتجنيس المرتزقة

الإمارات تفتتح معبدا هندوسيا ضخما في دبي بـ 16 مليون دولار

شهيد و3 إصابات باشتباك مع الاحتلال اثر محاصرته منزل مطارد في نابلس

النائب الأول للرئيس الإيراني يتوجه إلى موسكو

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الهدنة اليمنية وتحذير المستثمرين في السعودية والإمارات

محمد علي الحوثي يرد على الإتحاد الأوروبي