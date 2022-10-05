بمناسبة ذكراها الـ 49 .. تكريم عدد من ذوي شهداء حرب تشرين التحريرية

العالم - سوريا

وخلال التكريم الذي أقيم في قاعة الشرف بمبنى محافظة الحسكة قال المحافظ لؤي صيوح: إن “أسر الشهداء هم من يكرمونا بوجودهم وحضورهم، ونحن هنا لنقول لهم لن ننسى شهداءنا وسيبقون مشاعل نور ومنارة لكل الأجيال على مر التاريخ”.

من جانبه أشار منسق مركز (بيت الكل) التابع للجمعية السورية للتنمية عبد السلام عبدو إلى أن “مبادرة اليوم هي تكريم وتقدير لأسر الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن خلال حرب تشرين وهي عربون محبة لهم، ولنقول لهم إنكم في وجداننا ولن ننسى التضحيات والبطولات التي قدمها أبناؤكم”.

وبين عضو مجلس إدارة جمعية سورية اليمامة الخيرية إسماعيل الطه أن مشاركة الجمعية في المبادرة اليوم تأتي “في إطار تقديم الدعم لأسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم لنصر سورية في حرب تشرين التحريرية وتكريسهم نهج المقاومة، والدفاع عن تراب الوطن ضد أي معتد”.

وأعرب عبد الباسط زعال الضامن شقيق الشهيد أحمد الضامن عن شعوره بالفخر والاعتزاز الذي يتجدد مع كل ذكرى للشهادة والتضحية والبطولة والفداء منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأسر الشهداء ورعايتهم، مبيناً أن الشعب السوري يعشق التضحية في سبيل الوطن وهذا ما أكدته السنوات الماضية من الحرب الإرهابية على سورية.

من جانبه قال جميل نوفل شقيق الشهيد وليد نوفل: “استشهد أخي في اليوم الثاني لحرب تشرين التحريرية، ونحن كعائلة فخورون به دائما على مر السنين، فالشهادة قيمة سامية ووسام فخر نعلقه على صدورنا، والشهداء هم تاريخ الوطن وقد رسموا المستقبل بتضحياتهم وبطولاتهم”.