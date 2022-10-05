صنعاء تجدد تحذيرها للشركات الاجنبية في دول العدوان

العالم – خاص بالعالم

وقال سريع ان هذه المطالبة حرصاً من الجيش اليمني علىهم الى ذلك اعربت امريكا وعدد من الدول الاوروبية عن قلقها منه تصاعدت التهديدات وطالبت الجيش اليمني بعدم استهداف هذه الشركات

في التفاصيل، من جديد عادت التهديدات اليمنية باستهداف العمق السعودي والاماراتي للواجهة فبعد انهيار الهدنة وعدم تمديدها وتوسيعها دعت القوات المسلحة اليمنية المستثمرين في الإمارات والسعودية إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى غير محفوفة بالمخاطر ومهددة بالاستهداف.

متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع طالب في تغريده له المستثمرين بنقل استثماراتهم فورا وقال ان هذه المطالبة حرصاً من الجيش اليمني علىهم مضيفا ان الاستثمار في الإمارات والسعودية اصبح محاف بالمخاطر.

هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية حذرت قبل ايام الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية، من مواصلة أعمالها، معلنة منح تلك الشركات فرصة لترتيب وضعها والمغادرة.

وفي السياق نفسه حذرت صنعاء الشركات الاجنبية من سرقة ثروات اليمن الغازية والنفطية وقالت انها ابلغت هذه الشركات وطالبت منها عدم التعاون مع دول العدوان والمرتزقة في سرقة ثروات اليمن واذا لم تمتثل لذلك فسوف يتم معقبتها واستهدافها.

اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء اعلنت ايضا أنها ابلغت وخاطبت جميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة وطالبت ها بالوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.

الى ذلك أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية عن قلقها منه تصاعدت التهديدات وطالبت الجيش اليمني بعدم استهداف هذه الشركات او التصعيد حسب وصفها وطالبت صنعاء بالتراجع عن هذه التحذيرات والعودة الى الهدنة والعمل مع المبعوث الاممي على تمديدها.

هذا بينما دعا المبعوثُ الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى إحياءِ الجهود للتوصل إلى اتفاقٍ أوسعَ لإعادة ترسيخِ الهدنة. وحثّ غروندبرغ جميعَ الأطرافِ في اليمن على ممارسةِ أقصى درجاتِ ضبطِ النفس في هذه الفترة الزمنية التي وصفَها بالحساسة، مشيراً الى أنّ أيَ حادثٍ صغير يمكنُ أنْ يؤديَ إلى عواقبَ وخيمة. كما دعا غروندبرغ الجميعَ للسماح للمناقشاتِ الجارية بأنْ تؤتيَ ثمارَها وتخرجَ اليمنَ من دوامة العنف، مؤكداً أنّه سيواصلُ الضغطَ من أجلِ تمديد وتوسيعِ اتفاق الهدنة.