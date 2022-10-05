شاهد.. الإيرانيون يؤكدون التمسك بثوابت الجمهورية الإسلامية

العالم - خاص بالعالم

تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة ودعما لقيم الثورة الإسلامية خرجت حشود غفيرة في العاصمة طهران لتؤكد دعمها للأمن والاستقرار والوقوف خلف نظامهم الاسلامي يأملون منه التصدي للضغوط ومواجهة من يخطط لاستهداف أمنهم وحياتهم واقتصادهم

وقال المشاركون إن الجمهورية الاسلامية ليس شعار للنداء وحسب بل هو شعار نعمل ونكافح من أجله وهذا ليس أمر قابل للتفاوض بالنسبة لنا. وأضاف المشاركون: نحن تربينا على يد الامام الخميني الراحل ونسير خلف قيادة السيد علي خامنئي حفظه الله ولا نسمح لاي احد بإهانة العلم الايراني و المقدسات.



وبالتزامن مع ذكراى استشهاد الامام الحسن العسکري عليه السلام حملت هذه المراسم صيحات 'الموت لأميركا' و'الموت لإسرائيل' وشعارات أخرى تدين أعمال الشغب والتخريب في اشارة الى أن كل الضغوط الاجنبية لن تثني الشعب الإيراني عن مبدائ الثورة الاسلامية

المشاركون قالوا: لايمكن لأحد في العالم أن يفرض أي شيء على الشعب الإيراني ونحن لن نتراجع عن قيم ومبادئ ثورتنا الاسلامية ولن نسمح لأي شخص بأن يثير اي مشکلة في داخل البلاد. وأضاف المشاركون: هذه الاحداث لم تكن الاولى التي تستهدف البلاد ولم تكن الاخيرة ..نعلم ان سبب كل هذا العداء ضدنا يعود لتمسكنا بثوابت الثورة ومن هنا نؤكد مرة أخرى أننا سندافع عن بلادنا وثورتنا



ويؤكد المشاركون بصوت عال إنهم ماضون في طريقهم في مواجهة التحديات التي لم تتوقف منذ انتصار الثورة الاسلامية



إذن هي مسيرة لتأكيد التمسك بثوابت الثورة الإسلامية ودعم الأمن والاستقرار.. المشاركون يؤكدون ان الضغوط الاجنبية لن تثنيهم عن دعم نظامهم الإسلامي الاستمرار في نهج الثورة الاسلامية في ظل قيادتها الحكيمة.

