الهند.. مصرع 10 وفقدان 18 بانهيار جليدي في جبال هملايا

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وقالت الشرطة الهندية، في أحدث حصيلة لها، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في جبال هملايا، فيما لا يزال 18 شخصاً في عداد المفقودين، عقب انهيار جليدي تعرّضت له مجموعة من متسلقي الجبال.

وتضم هذه المجموعة 34 تلميذاً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي بالإضافة إلى 7 مدربين وممرضة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وتم تأكيد مقتل 4 منهم، أمس الثلاثاء، نتيجة الانهيار الجليدي الذي وقع قرب قمة جبل دروبادي كا داندا 2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال شمالي البلاد.

وكانت عمليات البحث استؤنفت الأربعاء بعد توقفها مساء الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وقالت شرطة ولاية أوتارانتشال عبر تويتر إنّ "فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث"، مشيرةً إلى إنقاذ 14 شخصاً بينهم 5 يتلقون العلاج في أحد مستشفيات منطقة أوتاركاشي المجاورة.