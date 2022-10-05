هيئة الحج العراقية: المواكب واهالي سامراء قدموا صورة جميلة لوحدة العراق

العالم - العراق

وقال مكتب المسعودي في بيان، إن الأخير "وصل الى مدينة سامراء والتقى مع عمليات سامراء والدوائر الخدمية وادارة العتبة العسكرية المطهرة للاطلاع على مجريات الزيارة بذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام".

وأشاد المسعودي، بـ"الأجهزة الامنية والمواكب الخدمية واهالي سامراء الذين سطروا اروع صورة لوحدة العراق وخدمة الزوار".

وكانت هيئة المواكب في العتبة العسكرية المقدسة أعلنت بوقت سابق عن مشاركة أكثر من 600 موكب خدمي وعزائي من مختلف المحافظات لتقديم خدماتهم للزائرين الوافدين خلال زيارة استشهاد الامام الحسن العسكري “عليه السلام” في الثامن من ربيع الأول.

وقال مسؤول وحدة المواكب الحاج “علي حسين” ان هيئة المواكب في العتبة المقدسة اعدت خطة عمل تضمنت استقبال أكثر من 600 موكب خدمي وعزائي وفقَ إدارة وتنسيق الهيئة، مؤكداً ان الهيئة تعمل على تمييز المواكب واختيارها للخدمة وفق الكم والنوع وامتازت المواكب بتوفير كافة المستلزمات للزائرين ومنها الصحية والخدمية.

واضاف الحاج “علي” جهزت المواكب الخدمية وبالتنسيق مع أقسام العتبة العسكرية المقدسة احتياجاتها من أماكن نصب المواكب وتجهيزها بالكهرباء وتوفير مجمل الاحتياجات التي تضمن عملهم بصورة مستمرة طيلة فترة الزيارة.