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وزير الخارجية الايراني يؤكد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية إن طهران سترد على أية خطوة سياسية تقدم عليها أوروبا ضد ايران

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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