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مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بتفجير انتحاري داخل مسجد في أفغانستان

مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بتفجير انتحاري داخل مسجد في أفغانستان
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في الداخلية الأفغانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بتفجير انتحاري وقع داخل مسجد في مقر الوزارة.

العالم - أفغانستان

يتبع..

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مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بتفجير انتحاري داخل مسجد في أفغانستان

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