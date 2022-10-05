لبنان يسلم ملاحظاته على المقترح الاميركي بشأن ترسيم الحدود

العالم – خاص بالعالم

وتوقع بو صعب أن يتم الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال بعد خمسة عشر يوما وذلك بعد يوم على تسليم لبنان رده بالتعديلات على المسوّدة والعرض الأميركي.

وفي التفاصيل، السبت الماضي تسلّم المسؤولون اللبنانيون عرضاً أميركياً حول ترسيم الحدود البحرية. والثلاثاء سلم لبنان ملاحظاته على العرض والتي تمّت صياغتها في تقرير.. وفي نهاية هذا الأسبوع يأمل لبنان أن يحصل على جواب تمهيداً لتحديد موقفه الرسمي من الاتفاق. هذا الحراك ترافق مع سجال حاد داخل الكيان الصهيوني وأدى ببعض وسائل إعلامه لوصفه بـعاصفة على المستوى السياسي'.

فبحسب مسودة الاتفاق وصلبه، حصل لبنان علي جميع المناطق (البلوكات) البحرية التي يعتبرها تابعة له وهو أي لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لكيان الاحتلال ..هذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب اللبناني والمسؤول عن ملف التفاوض إلياس أبو صعب مشيرا الى أن رد لبنان أصبح بحوزة الوسيط الأميركي آموس هوكستين.

ويبدو بحسب مصادر صحافية أن المسودة المؤلفة من عشر صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه.

وفي حين صرح مسؤول لبناني مطّلع على المفاوضات أن التعديلات التي طلبها لبنان هدفها أن يصبح النصّ أكثر وضوحاً وغير قابل للتأويل اعتبر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن الأمر يسير في الطريق الصحيح نحو التأكيد على حقوق لبنان بمياهه كاملة .

رئيس حكومة كيان الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو أعرب عن غضبه واستيائه ورفضه للاتفاق معتبرًا أنه وبعد تهديد واحد من الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله استسلم وبشكل مخزٍ رئيس حكومة الكيان الحالي يائير لبيد .

الخبير في الشؤون الصهيونية حسن حجازي، أشار إلى أنَّ موقف حزب الله بموضوع الترسيم البحري حقق إنجازين أساسيين، أولهما حماية حقوق لبنان في ثرواته الغازية والنفطية، وثانيهما إشعال الخلافات بين المسؤولين الصهاينة وإظهار 'إسرائيل' ضعيفة أمام المقاومة معتبرا أن حزب الله وتهديدات السيد نصر الله كانا الحاضرَين الأساسيَّين في الاتفاق، والمحرك والعامل الرئيس لكل ما تم التوصل إليه على مستوى الترسيم والتنازلات التي قدمها الكيان للبنان.