الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 العبرية..

تعرض نتنياهو لوعكة صحية أثناء تواجده في كنيس بالقدس ونقله إلى المستشفى

تعرض نتنياهو لوعكة صحية أثناء تواجده في كنيس بالقدس ونقله إلى المستشفى
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت القناة 12 العبرية ان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي السابق نتنياهو تعرض لوعكة صحية أثناء تواجده في كنيس بالقدس ونقل إلى المستشفى

العالم - فلسطين المحتلة

يتبع...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لبنان.. ’تجمع العلماء’: سنصلي في المسجد الأقصى بعد زوال الكيان الصهيوني

شاهد.. تراس تواجه مصاعب وانتقادات في بريطانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تستدعي سفير السويد للاحتجاج على 'محتوى مسيء' لأردوغان على تلفزيون حكومي

شرطة الطاقة العراقية تحبط محاولة خرق لإحد الأنابيب النفطية في البصرة

بشار الجعفري يؤدي اليمين القانونية سفيرا لسوريا لدى روسيا

دمشق: واشنطن ودول غربية جعلت ’منظمة الحظر الكيميائي’ أداة للتلاعب السياسي

القناة 12 العبرية.. تعرض نتنياهو لوعكة صحية أثناء تواجده في كنيس بالقدس ونقله إلى المستشفى

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-10-2022