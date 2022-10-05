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جيش الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده خلال الاشتباكات المسلحة في دير الحطب شرق نابلس مساء اليوم

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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