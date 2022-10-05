منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 2023

العالم – إيران

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم راشتنيكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء، إنه من المتوقع أن يتوصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران إلى اتفاق كامل بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة في عام 2023.

وقال هذا المسؤول الروسي في المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين: "نتوقع التوصل إلى اتفاق دائم بشأن منطقة تجارة حرة ذات نطاق وعمق أوسع بشكل أساسي في إطار مفاوضاتنا العام المقبل، لأننا أدركنا أن الظروف والوضع والإمكانيات المطورة حالياً تدفعنا حقاً نحو أقصى قدر من التعاون العميق".

وذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران لديها حالياً اتفاقية مؤقتة للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة.

وتم توقيع الاتفاقية المؤقتة في عام 2018 وكان من المفترض أصلاً أن تنتهي صلاحيتها في أكتوبر من هذا العام، ولكن في نهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوروبية الآسيوية على تمديدها لمدة 3 سنوات أو حتى يتم تنفيذ اتفاق دائم.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يتكون من بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا إلى جانب أعضاء مراقبين هم أوزبكستان ومولدوفا وكوبا.

تأسس هذا الاتحاد في 29 مايو 2014 من قبل بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وبدأ عمله في 1 يناير 2015.