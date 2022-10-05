أوليانوف يتوقع استئناف المفاوضات النووية الشهر المقبل

العالم - إيران

وقال أوليانوف في تصريح لقناة "الجزيرة" إنه يتوقع استئناف المفاوضات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مضيفا أيضا، إن رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور موسكو الأسبوع المقبل.

وحول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر، أرسلت الجمهورية الإسلامية الايرانية قبل شهر رأيها على رد أميركا على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن النص الذي اقترحته اميركا فيه الكثير من الغموض وطلبت إيران معالجة هذا الغموض.

وبعد يوم من رد إيران الثاني على الخطة الأوروبية المقترحة، أكد محمد مرندي، مستشار الفريق المفاوض الإيراني، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن الولايات المتحدة تريد نصًا غامضًا حول الاتفاقية، لكن إيران تصر الحاجة إلى نص صريح مع عبارات ومصطلحات واضحة.