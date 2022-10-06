كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين جديدين تجاه بحر اليابان

العالم - أسيا و الباسفيك

وجاء إطلاق الصاروخين بعد إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المياه في اليوم السابق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات إطلاق من منطقة سامسوك في بيونغ يانغ بين الساعة 6:01 صباحًا والساعة 6:23 صباحًا، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وجاء الإطلاق بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى فوق اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أُرسلت إلى الصحفيين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدينا، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وعادت حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان إلى المياه شرقي كوريا الجنوبية بعد أن غادرت الأسبوع الماضي بعد تدريبات مع البحرية الكورية الجنوبية ثم تدريبات ثلاثية ضد الغواصات شاركت فيها اليابان.

ومن المتوقع أن تشارك حاملة الطائرات في تدريبات ثلاثية أخرى مع اليابان في المياه الدولية للبحر الشرقي في وقت لاحق اليوم.

وأطلقت كوريا الشمالية فجر السبت الفائت صاروخا باليستيا في نفس الاتجاه. وأطلقت يوم الأربعاء الفائت أيضا، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان، تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

وأكدت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيفا أن روسيا تعتبر فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية طريقا مسدودا.

ومن جهته، أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الولايات المتحدة تزيد من مخاطر التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.