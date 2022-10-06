الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية إجراء مضاد لمناورات واشنطن وسيئول

بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية إجراء مضاد لمناورات واشنطن وسيئول
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تأتي بمثابة "الإجراء المضاد" للمناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، ونقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فجر الخميس، إن "الولايات المتحدة تشكل خطرا جديا على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، من خلال نشرها حاملة الطائرات في المياه قرب شبه الجزيرة".

وأدانت كوريا الشمالية بشدة طرح الولايات المتحدة وحلفائها ملف التجارب الصاروخية الكورية الشمالية على المناقشة في مجلس الأمن الدولي، واصفة إياها بأنها "إجراء مضاد" للمناورات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية دخول حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" إلى المياه القريبة من سواحل كوريا بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا فجر الثلاثاء الماضي.

كما عقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة من قبل بيونغ يانغ.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين جديدين تجاه بحر اليابان

البيت الأبيض يعلن عن استعداده للحوار مع كوريا الشمالية

شاهد.. كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية "برد حازم"

أمريكا ترد على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان

طوكيو تعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية إجراء مضاد لمناورات واشنطن وسيئول

البخيتي: صواريخ صنعاء البحرية ستحسم المعركة حال عدم رفع الحصار

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين جديدين تجاه بحر اليابان

واشنطن ترجح وقوف سلطات كييف وراء اغتيال دوغينا

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. ملاحظات لبنان على ملف ترسيم الحدود البحرية..الذكرى الـ35 لتأسيس سرايا القدس

الملاحة البحرية في إيران المشاريع والانجازات