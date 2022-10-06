القائد العام للجيش: لطالما كانت القيادة العامة لقوى الامن الداخلي مصدر الخدمات لإيران

العالم - ايران

واكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الجيش يدعم قوى الامن الداخلي في الحفاظ على امن الشعب الايراني.

وقال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء "عبدالرحيم موسوي" اليوم الاربعاء في بيان إن التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة بحاجة إلى محيط آمن ويتحقق ذلك في ظل جهود قوات الامن الداخلي .

وأضاف القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: في الأيام الأخيرة دافعت قوى الأمن عن أمن الحدود باقتدار ضد مؤامرات الأعداء ، والتي تجسدت على هيئة أعمال الشغب وقد تعرضت هذه القوات لاصابات واهانات لكنها استمرت في تنفيذ مهامها بقوة ، من أجل سلامة وراحة الشعب ومنعت تدمير الممتلكات العامة وإهانة المقدسات.

وأكد: إن الشعب الايراني العظيم يتجاهل الدعايات المضللة لأعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الايرانية، و يعتبر الشرطة والجيش والقوات المسلحة والحرس الثوري والتعئبة ملجأ ومأمنا له.