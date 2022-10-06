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في اتصال هاتفي مع محافظ آذربيجان الغربية...

رئيس الجمهورية يوعز بالاسراع باجراءات اغاثة منكوبي زلزال خوي

رئيس الجمهورية يوعز بالاسراع باجراءات اغاثة منكوبي زلزال خوي
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المأوى الملائم لمنكوبي زلزال خوي في محافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران قبل حلول موسم البرد.

العالم - ايران

وخلال محادثة هاتفية مع محافظ آذربيجان الغربية يوم الأربعاء استمع الرئيس آية الله رئيسي إلى تقرير حول الاوضاع في المناطق المتضررة من الزلزال في هذه المحافظة ، واصدر الأوامر اللازمة للاسراع بعملية الإغاثة والإيواء المؤقت للمتضررين من الحادث.

وامر رئيس الجمهورية اجهزة الإغاثة بالعمل بكل قوتها وقدراتها في محافظة آذربيجان الغربية لتلبية الاحتياجات العاجلة لمنكوبي الزلزال.

كما أمر آية الله رئيسي محافظ آذربيجان الغربية بان يتم بعد الاسكان المؤقت لمنكوبي الزلزال ، البدء في إعادة بناء أو ترميم منازل المنكوبين في أقرب وقت ممكن وقبل حلول موسم البرد.

وأعلن عن الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة للتعامل مع شؤون المناطق المتضررة من الزلزال ، وقال: ليعلم اهالي المنطقة بأن الحكومة ستبقى إلى جانبهم حتى معالجة مشاكل المواطنين ومنكوبي الزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر الاربعاء ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران ما ادى الى اصابة المئات من الافراد من دون وقوع ضحايا كما تضرر المئات من الوحدات السكنية بصورة كلية او جزئية.

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