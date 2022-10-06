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نظرة على شبكات التواصل..

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تحوّل موضوع وفاة الشابة "مهسا اميني" في مركز للشرطة الى ذريعة للغرب وادواته مثل الاعلام السعودي لتحريض ودعم مثيري الشغب واصبح اعداء ايران يستخدمون الموضوع ذريعة لانتقاد ايران لانها تنتهك حقوق الانسان، كما يزعمون.

العالم - هاشتاغ

اليوم وقد انتهت الأزمة تكشفت الحقائق ولم يبق سوى الخزي والعار الذي سيلاحق الكذابين والمُدلسين.

وتصدر وسم "ترسيم_الحدود_البحرية" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد الانتصار الذي حققه لبنان في مفاوضات الترسيم حيث اقر كيان الاحتلال الاسرائيلي فيها بخسارته المعلنة سياسيا واقتصاديا راضخا لمعادلات أرستها المقاومة في مواجهة اشرس عدو واكثر الوسطاء انحيازا في العالم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكدوا ان الاحتلال الاسرائيلي أقر علانية ان مفاوضات ترسيم الحدود جرت تحت تهديدات المقاومة والتي نجحت في تغيير معادلة المفاوضات لمصلحة لبنان من خلال صواريخها ومُسيّراتها وخطابات امينها العام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريح قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة"، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا، تراس كانت قد أكدت في حفل لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين” بأنها داعمة كبيرة لإسرائيل وتعهدت بأنها “ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة” على حد قولها.

وفي سياق آخر فقد أثار تقرير لقناة العربية السعودية زعم أن مجلس الأمة الكويتي كبّد البلاد خسائر بالمليارات وعطّل مشاريع استثمارية وتنموية حفيظة الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأوا فيه إساءة للتجربة الديمقراطية الكويتية، ووصفوه بأنه تدخل في شؤون البلاد الداخلية وتضليلاً متعمداً وتشويهاً لصورة المجلس.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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