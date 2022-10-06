الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

من خلال تحالف ثلاثي قوي مع أمريكا واليابان...

كوريا الجنوبية تتعهد بالتصدي لجارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تتعهد بالتصدي لجارتها الشمالية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول،اليوم الخميس ب"حماية سلامة البلاد من خلال تحالف قوي مع الولايات المتحدة والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، بعد أن نفذت كوريا الشمالية إطلاق صاروخي آخر في وقت سابق من اليوم"على حد قوله.

العالم- أسيا والباسفيك

وقال يون للصحفيين: "أعلم أن الناس يشعرون بالقلق، لكن حكومتنا ستهتم تماما بحياة الناس وسلامتهم من خلال تحالف قوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشار يون أيضا إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي يوم الثلاثاء، قائلا إن "الصاروخ وضع أراضي غوام الأمريكية في النطاق، بهدف "ضرب الأصول الاستراتيجية التي سيتم نشرها في شبه الجزيرة الكورية" في حالة طوارئ.

وقد حلق الصاروخ على بعد حوالي 4500 كيلومتر قبل أن يصطدم بالمحيط الهادئ، في حين تقع غوام على بعد حوالي 3400 كيلومتر من بيونغ يانغ.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على البحر الشرقي في إطلاقها السادس في أقل من أسبوعين.

وجاء الإطلاق الأخير بعد يومين فقط من قيام إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي متوسط المدى فوق اليابان.

وتعد عمليات الإطلاق الأخيرة لبيونغ يانغ احتجاج واضح على التدريبات العسكرية الأخيرة التي شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بما في ذلك إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان في المياه الكورية الجنوبية في اليوم السابق.

وأدانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إعادة الانتشار يوم الخميس، قائلة إن كوريا الشمالية تراقب "تحركات الولايات المتحدة التي تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

روابط ذات صلة

بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية إجراء مضاد لمناورات واشنطن وسيئول

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين جديدين تجاه بحر اليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو الوفد الوطني: دول العدوان والمرتزقة ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات

مسؤول يمني: إيرادات النفط والغاز التي ينهبها العدوان تسد كلفة الرواتب في كل المحافظات وتفيض

مهرجان احتفالي لمديريتي صنعاء الجديدة وسنحان بذكرى المولد النبوي

نائب وزير الخارجية اليمني: شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية

شاهد بالفيديو... موسكو تتأهب لهجوم مضاد وتتخذ قرارا هاما بشأن محطة زاباروجيا

الحوثي: بيان مجلس الأمن هو المتطرف