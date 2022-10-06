شاهد.. وسم "ترسيم الحدود البحرية" يتصدر شبكات التواصل في لبنان

العالم - خاص بالعالم

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكدوا ان الاحتلال الاسرائيلي أقر علانية ان مفاوضات ترسيم الحدود جرت تحت تهديدات المقاومة والتي نجحت في تغيير معادلة المفاوضات لمصلحة لبنان من خلال صواريخها ومُسيّراتها وخطابات امينها العام، حيث كتب سهيل دياب: " مختصر الحكاية بإقرار العدو وسائل إعلام العدو : "إسرائيل" تصلبت خلال المفاوضات مع لبنان إلى أن جاءت تهديدات نصر الله فتراجعت".

وغرد فايز ابو شمالةحول هذا الموضوع كاتبا: "يا قوم، إنهم ينهزمون! لقد انهزمت "إسرائيل" أمام تهديد حزب الله، واستجابت للشروط اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية إنهم ينهزمون".

وعلق المستشار قاسم حدرج كاتبا: "كثر سألوني اين ترى الأنتصار فقلت ان اعظم المعارك هي تلك التي ترغم فيها عدوك على تقديم تنازلات دون ان تحتاج الى ان تطلق رصاصة ودون ات تسقط في معركتك نقطة دم واحدة. ومعركة الترسيم اثبتت ان تكامل المقاومة السياسية مع المقاومة العسكرية هو من يحقق الأنجازات النوعية" .

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